Camioneta com placas de Criciúma clonadas é apreendida com uma tonelada de maconha no Paraná

Talise Freitas

Uma camioneta Toyota Hilux, placas MFY-2266 de Criciúma, em estado de abandono, foi apreendida carregada com uma tonelada de maconha, no Bairro Jardim São Luiz, em Foz do Iguaçu (PR).

Foi verificado que as placas eram clonadas, sendo que a real, identificada por meio do chassi, pertence a um veículo roubado em 31 de agosto. Ninguém foi preso e a Polícia Civil investiga a propriedade do entorpecente.