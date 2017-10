Caminhão tomba e deixa trânsito lento

Lucas Renan Domingos

Um caminhão, com placas de São José, tombou na manhã deste sábado ao contornar uma rótula, na Rodovia Julio Gaidzinski, no sentido Criciúma/Cocal do Sul, próximo à Sociedade Recreativa Mampituba (apenas referência).

Segundo informações a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Cocal do Sul, o acidente provou apenas danos materiais. A carga que era transportada pelo caminhão ficou espalhada na pista e um trator foi utilizado para retirar o material. O Corpo de Bombeiros também atendeu a ocorrência pois houve vazamento de óleo do veículo. Policiais e bombeiros ainda estão no local para auxiliar na retirada do caminhão e liberação do trânsito.