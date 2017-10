Caminhão tomba e bloqueia BR-101 em Içara

Lucas Renan Domingos

Atualizada às 7h50min do dia 18 de outubro de 2017

Um acidente acabou bloqueando a BR-101 por duas horas, no KM 376, próximo a entrada de Balneário Esplanada, no sentindo Norte, nesta manhã. Um caminhão, com placas de Içara, que transportava bebidas, tombou por volta das 5h30min e a carga ficou espalhada na pista.

O trânsito foi liberado por volta das 7h30min. De acordo com a PRF, o motorista do caminhão, de 41 anos, sofreu apenas ferimentos leve. O Corpo de Bombeiros de Içara atendou a ocorrência e encaminhou o condutor para o Hospital São Donato com hipertensão e dores na coluna dorsal. O caminhão já foi removido do local e a pista totalmente liberada.