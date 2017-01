Caminhão de Morro da Fumaça se envolve em acidente com dois óbitos

Talise Freitas

Um caminhão Scania R380, com placas de Morro da Fumaça, sendo as placas da carroceria de Içara, envolveu-se em um acidente com dois óbitos no fim da tarde de ontem, em Blumenau, na BR-470. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão bateu na traseira de um veículo Celta, com placas de Gaspar.

Com a batida, o carro foi prensado pelo caminhão Scania T113, com placas de Botuverá, que seguia na frente, ficando quase que totalmente por cima do Celta. As duas ocupantes do carro, que ficou totalmente destruído, de 35 e 22 anos, morreram ainda no local.

Os condutores dos veículos de grande porte, de 34 e 22 anos, não se feriram.