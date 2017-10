Caminhão capota e invade auto elétrica em Orleans

Lucas Renan Domingos

Um caminhão, com placas de São Ludgero, capotou na noite de ontem na SC-390, em Orleans. O veículo chegou a invadir uma auto elétrica. O condutor, de 40 anos, saiu ileso do acidente, já o caroneiro, de 49 anos, foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à Fundação Hospitalar Santa Otília, com ferimentos leves, após ficar preso às ferragens.

O Corpo de Bombeiros de Orleans e a Polícia Militar (PM) também atenderam a ocorrência. Ao Portal Sul In Foco o motorista informou que tentou trocar a marcha ao descer pela SC-108, sentindo Urussanga/Orleans. Contudo, não conseguiu e o freio não funcionou mais. Com o intuito de evitar danos maiores, desviando de uma concessionária às margens da rodovia e evitando de atravessar uma ponte com o caminhão desgovernado, virou à esquerda no trevo, adentrando na SC-390, em direção a Lauro Müller e capotou.

Segundo ele, o objetivo foi diminuir a velocidade do veículo, tendo em vista que se trata de uma subida.