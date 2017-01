Câmeras e ação conjunta resultam em prisão de quadrilha de assaltantes

Talise Freitas

Um roubo a residência em plena luz do dia no Bairro União, em Cocal do Sul, terminou com a prisão de uma quadrilha em Criciúma na tarde de ontem. Na ação, uma família foi rendida por quatro criminosos dentro da própria casa. Uma das vítimas chegou a ser agredida com uma coronhada na cabeça. Os assaltantes inclusive chegaram a ameaçar de morte os moradores. Após o crime, eles fugiram com dois carros da família, um Palio e um Doblò, diversos objetos da residência, além de uma quantia em dinheiro. Um veículo Sandero, que deu apoio na ação criminosa, acabou sendo flagrado em seguida pelas câmeras do sistema de videomonitoramento do Programa Segurança Para Todos, do município.

Conforme o agente de Polícia Civil, responsável pela Delegacia de Cocal do Sul, Evandro Rodrigues, assim que a polícia tomou conhecimento do assalto, buscas foram realizadas nas imagens, principalmente com o objetivo de constatar a rota de fuga dos criminosos. "Com a ciência da placa do Sandero, conseguimos passar para a rede da região um alerta geral. A Polícia Militar, em rondas na Baixada, em Criciúma, conseguiu abordar o Sandero com os quatro indivíduos. Em buscas em uma casa, onde não havia ninguém, no Bairro Imperatriz, foram encontrados os carros e produtos roubados, já descarregados nesta residência", explica o policial civil. Conforme ele, todos os envolvidos são adultos e de Criciúma.

Vítimas são

parentes de delegado

As vítimas são parentes do delegado regional da AMREC, Juarez de Souza Medeiros, que também esteve empenhado na ocorrência, assim como o delegado Vitor Bianco Júnior, da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Criciúma e a Polícia Militar. "Foi recuperado quase tudo, mas infelizmente fica o trauma. A ocorrência foi exitosa graças à rápida comunicação entre as polícias, ao acionamento bastante eficaz, inclusive com a participação da minha filha, recém-formada na Polícia Civil, e as câmeras", acrescenta o delegado regional. Os quatro detidos foram encaminhados à Central de Plantão Policial (CPP), onde foram autuados em flagrante pelo delegado plantonista Rafael Iasco, já que a ocorrência perdurou até a noite. Hoje eles passam por Audiência de Custódia no Fórum.

O policial civil Evandro Rodrigues lembra que este foi mais um crime grave solucionado graças ao programa de videomonitoramento do município. A prisão por estupro do empresário criciumense Marcos Claiton Machado, de 38 anos, em agosto do ano passado, foi possível após o carro dele ter sido flagrado pelas imagens que mostraram nitidamente a placa. No caso do veículo Sandero, com placas de Siderópolis, até a comunicação da ocorrência não constava com registro de furto, porém ele teria sido furtado e estava sendo usado em outros crimes tendo como alvo residências.