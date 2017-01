Câmeras da PM são "atropeladas" por caminhão

Talise Freitas

Duas câmeras de videomonitoramento da Polícia Militar, localizadas no Bairro Nossa Senhora da Salete, em Criciúma, foram depredadas por criminosos na madrugada dessa sexta-feira. A ocorrência vem se tornado comum na cidade, sendo que, demais dispositivos, espalhados em outros bairros, já foram alvos de danos, tiros, e até "atropeladas", como foi nesse recente caso.

Um caminhão foi usado para colidir nos dois postes de sustentação das câmeras, sendo um deles situado na Rua Valentim Pizzetti e outro na Rua São Bento do Sul. O veículo foi encontrado abandonado em seguida com a frente e a lateral danificados. Moradores da localidade estão preocupados com as depredações, haja vista que a presença das câmeras vinha inibindo práticas criminosas, como assaltos, que é a maior preocupação.