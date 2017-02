Caixeiros que abandonaram armamento são identificados

(Foto: Romildo Black - Grupo Correio do Sul)

Talise Freitas

Os dois criminosos que abandonaram um carro com armamento de "guerra" e explosivos no estacionamento do Shopping Outlet Japonês, na BR-101, em Sombrio, após fugirem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada de sábado, já foram identificados pela Polícia Civil.

A dupla esteve envolvida na tentativa de roubo, horas antes, a uma agência do Banco do Brasil, em São João Batista, na Grande Florianópolis. Quatro criminosos foram presos, quatro estão foragidos, dentre eles, e três morreram em confronto ao serem interceptados pela polícia. Um delegado e um agente ficaram feridos, mas passam bem.

Segundo a Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic), trata-se de uma organização criminosa violenta com divisões de tarefas e funções específicas para cada integrante.