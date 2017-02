Caixeiros abandonam carro com armamento "de guerra" em Sombrio; buscas encerraram

Talise Freitas

As forças policiais da região Sul já encerraram as buscas aos dois criminosos envolvidos em uma tentativa de roubo ao Banco do Brasil, na madrugada de sábado, em São João Batista, na Grande Florianópolis. A Polícia Civil, que evitou a ação criminosa, tinha informações de que, além de arrombar os caixas eletrônicos com o uso de explosivo, eles iriam também roubar o cofre da agência. Em seguida, o veículo Citroen C4, com placas de Caxias do Sul (RS), utilizado na fuga, foi abandonado no estacionamento do shopping Outlet Japonês, em Sombrio, às margens da BR-101. A dupla fugiu para um matagal.

Explosivos e um forte armamento, intitulado "de guerra" pela polícia, dentre eles potentes fuzis e uma submetralhadora, foram deixados dentro do veículo pelos marginais, que fugiam da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Araranguá. Ninguém do estabelecimento comercial foi rendido, ou algo semelhante, conforme chegou a ser divulgado nas redes sociais. Os dois criminosos não chegaram a entrar no shopping, que estava fechado, mas mesmo assim a polícia fez uma varredura no interior do estabelecimento.

A ocorrência mobilizou também as polícias Civil e Militar e contou com o apoio aéreo do Serviço Aeropolicial (Saer) de Criciúma. Oito bandidos integravam a quadrilha. Na ação, em São João Batista, houve troca de tiros com os policiais civis da Divisão de Roubos e Antissequestro (DRAS) da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic), que já vinham monitorando o grupo e estava em campana para impedir o crime e realizar a prisão dos envolvidos.

Três criminosos morreram durante confronto, três foram presos em flagrante e dois fugiram para a região Sul, mobilizando a polícia local. A suspeita é de que eles sejam do Estado gaúcho, devido à rota de fuga. O delegado da Deic, Anselmo Cruz, e um agente (investigador) ficaram feridos, mas estão fora de perigo, conforme nota divulgada pelo Governo do Estado.

Os três presos, de 28, 31 e 38 anos, foram autuados por integrar organização criminosa, tentativa de latrocínio, tentativa de explosão e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e explosivos. Eles são de São Paulo, Rio Grande do Sul (RS) e também de Santa Catarina. Na fuga, um morador chegou a ser levado como refém, mas libertado ainda no município de São João Batista.