Cadela da PM localiza pedras de crack vendidas por menor

Talise Freitas

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde de ontem, no Bairro Vila Nova Esperança, em Criciúma, por tráfico de drogas.

Com apoio da cadela Flecha, do Canil da Polícia Militar, foram encontradas 19 pedras de crack já prontas para venda, além de R$ 10. O material estava escondido em uma construção nas proximidades da pracinha do bairro, onde o garoto, já conhecido por envolvimento no comércio de drogas, estava.

O menor confessou a prática e confirmou que o dinheiro era proveniente do tráfico.