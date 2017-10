BR-101 Sul: veículos são flagrados acima da velocidade permitida

Francine Ferreira

Em uma operação de fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santa Catarina flagrou, com radar fotográfico, dois automóveis acima do limite de velocidade permitido na BR-101 Sul. Os veículos transitavam a 175 e 174 quilômetros por hora, respectivamente. Com estes, a PRF flagrou 424 veículos em alta velocidade. Além da multa de mais de R$ 880 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o condutor flagrado acima de 50% da velocidade máxima pode ter o direito de dirigir suspenso.

A PRF ainda reforça que o motorista que dirige em alta velocidade tem um tempo menor para reagir e parar em caso de algum imprevisto. Como consequência, aumenta a probabilidade de se envolver em acidentes e piora a gravidade das lesões, quando estas ocorrem.