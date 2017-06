Bombeiros de Morro da Fumaça voltarão a atender 24 horas

Kênia Casagrande - Assessoria de Comunicação Governo Municipal de Morro da Fumaça

Após quase um ano com o plantão noturno do Corpo de Bombeiros de Morro da Fumaça desativado por falta de efetivo, o prefeito Noi Coral autorizou a contratação de dois profissionais para retomar o atendimento 24 horas no município.

A decisão foi tomada em reunião com o sargento da corporação fumacense, Renato Bonelli, com o tenente Arthur Silveira Júnior, subcomandante do Batalhão do Corpo de Bombeiros de Içara, e o presidente da Câmara de Vereadores, José Carlos Bortolin.

Para o prefeito, o investimento é necessário, principalmente por ser um serviço que vem sendo solicitado há tempos pela comunidade. "Esta parceria com o Corpo de Bombeiros garante mais tranquilidade à população quando precisar utilizar o serviço", expõe.

Depois de definidas as questões burocráticas, serão realizadas as duas contratações, que podem acontecer através de processo seletivo, para compor o quadro que atualmente é de oito bombeiros militares.