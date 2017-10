Francine Ferreira

Por conta da reforma que será realizada no quartel do Corpo de Bombeiros de Araranguá, segundo o comandante, 1º tenente Vinicius Moura Marcolin, o efetivo, tanto operacional quanto administrativo, será transferido para outro local a partir da próxima segunda-feira, 16 de outubro. O novo endereço, temporário, fica n Avenida Getúlio Vargas, n° 800, Centro do município.