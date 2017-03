Base da 2ª CPT será reformada

Talise Freitas

A base da 2ª Companhia de Policiamento Tático (CPT) de Criciúma, localizada no Bairro Boa Vista, onde era o extinto Colégio Estadual Lindolfo Collor e que completou um ano de atividades no último dezembro com saldo positivo, receberá melhorias. Hoje, o governador em exercício, Eduardo Pinho Moreira, dentre outros atos a serem realizados, irá autorizar um convênio para execução da obra de recuperação, ampliação e reforma geral do quartel da 2ª CPT, com recursos de R$ 294 mil, do Governo do Estado.

Somente há um ano e três meses ocupando o chamado Complexo da Baixada, que engloba os bairros Boa Vista, Paraíso, Tereza Cristina e São Francisco, a instalação da base da 2ª CPT já comemora os resultados e a vizinhança de bem é quem ganha com a melhoria na segurança, onde uma área antes conflitada foi transformada em um local pacificado. Não é raro os policiais que fazem parte da 2ª CPT escutarem palavras de agradecimento.

Desde a implantação, somente um homicídio foi registrado na localidade. No ano anterior à ocupação, foram 12 assassinatos. Atentados contra os órgãos de segurança pública, que eram comuns na localidade, zeraram. Placas de venda-se ou alugua-se em imóveis também diminuíram.

O local também serve para treinamento dos militares e futuramente terá uma central de monitoramento por câmeras, Canil e, mais à frente, a Cavalaria. Atualmente a base compreende o Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) e as Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam).