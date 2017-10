Avenida Centenário é palco de mais uma morte por atropelamento

Francine Ferreira

A Avenida Centenário, uma das principais vias arteriais de Criciúma, vem registrando inúmeros acidentes graves nos últimos dias, principalmente atropelamentos, cujos pedestres acabaram perdendo suas vidas. Menos de uma semana depois de uma idosa vir a óbito após ser atropelada por um ônibus “amarelinho” quando tentava atravessar a via, próximo à rodoviária, outro idoso, identificado como Norberto Pedro Nunes, de 84 anos, também morreu ontem, ao ser atropelado por um automóvel Renaut Clio nas proximidades do Terminal Urbano Central, sentido Próspera/Centro.

A vítima chegou a ser atendida pelo Corpo de Bombeiros de Criciúma e, em seguida, por conta de ferimentos graves e por estar inconsciente, foi encaminhada ao Hospital São José pela Unidade de Terapia intensiva (UTI) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, não resistiu e faleceu na unidade hospitalar.

O Instituto Médico Legal (IML) de Criciúma, então, foi acionado para recolher o corpo e determinou a causa da morte por fratura craniana e traumatismo cranioencefálico.

Segundo acidente em menos de cinco dias

Foi o segundo acidente em menos de cinco dias na Avenida Centenário, no Centro da cidade. No início da noite da última quarta-feira, outra idosa também foi atropelada na via e morreu ainda no local, por conta de graves ferimentos. Tratava-se de Maria de Arlete Machado, de 78 anos, que acabou sendo atingida por um ônibus “amarelinho” quando tentava atravessar a Avenida já no sentido Centro/Pinheirinho, nas proximidades da Rodoviária de Criciúma.

O perigo em atravessar a Centenário

Os acidentes que vem sendo registrados reforçam, cada vez mais, o perigo evidente que os pedestres enfrentam em atravessar a Avenida Centenário, ainda mais em locais onde não há faixas destacadas para travessia das pessoas a pé.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o local onde aconteceu o atropelamento de ontem é ainda mais perigoso, porque além de não possuir a faixa de pedestres, é uma área mais larga, com uma pista para ônibus e três para automóveis, bem como um espaço para estacionamento de carros. “Já não é o primeiro caso, a situação está ficando bem difícil. E tudo isso por imprudência, tanto dos pedestres quanto dos motoristas. É uma pressa dos dois lados, uma falta de paciência que está acabando em tragédias”, completa o agente do IML de Criciúma, Almir Fernandes de Souza.