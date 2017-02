Autores de homicídio tentam esquartejar vítima

Talise Freitas

Um homem de 40 anos foi assassinado brutalmente na madrugada de ontem, em casa, no Bairro Guanabara, em Cocal do Sul. Segundo o agente de Polícia Civil responsável pela delegacia do município, Evandro Rodrigues, os suspeitos do crime, que não foram encontrados, moravam em uma edícula nos fundos da residência da vítima.

"O corpo foi encontrado à tarde, no porta-malas de um carro, com sinais de tentativa de esquartejamento e em parte carbonizado", informa o policial civil, acrescentado que os assassinos desejavam colocar os restos mortais da vítima em uma mala.

Segundo ele, possivelmente os autores iriam desovar o corpo em outro local. "A vítima é natural de Urussanga e tem passagens policiais envolvendo o mundo das drogas", informa Rodrigues. Depoimentos já começaram a ser tomados ainda na tarde de ontem.