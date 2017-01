Autor de violento assalto em Criciúma é identificado como ex-funcionário

Talise Freitas

Já foi identificado o autor de um assalto bastante violento registrado contra a proprietária de uma fruteira, localizada na Rua Araranguá, na área central de Criciúma. Segundo o delegado Márcio Campos Neves, da Divisão de Investigação Criminal (DIC), trata-se de um ex-funcionário do estabelecimento. Por ter autoria definida, o caso foi repassado para a Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI).

O sistema de videomonitoramento flagra o exato momento em que o criminoso entra no local. Ele para um pouco antes de chegar à porta e coloca um capuz. Em seguida, em posse de um facão, rende a vítima, de 23 anos, que estava no caixa do estabelecimento falando ao telefone. A jovem estava sozinha no local. Também não havia clientes.

Mesmo após entregar todo o dinheiro do caixa, a vítima chega a ser arrastada pelos cabelos até os fundos do comércio, onde é a sua residência. Por todo o momento, o criminoso dizia que queria mais dinheiro e que se ela não entregasse, ele a mataria.

Em um quarto, a jovem foi jogada em cima de uma cama quando então foi esganada por cerca de um minuto. Ao notar que realmente não havia mais dinheiro, ele desfere um golpe de facão no lado esquerdo do rosto da vítima. Antes de deixar o local, ordenou ainda que ela ficasse debaixo da cama. Foram levados dois celulares e cerca de R$ 500. No local, foi deixado um capuz, tirado pelo assaltante assim que foi reconhecido pela vítima. Ele ainda cortou os fios das câmeras com o mesmo facão.