Autor de crimes na região confessa morte de colega de cela

Talise Freitas

Condenado em outubro do ano passado a uma pena de 42 anos de prisão por um triplo homicídio registrado em 2013 no Bairro Demboski, em Criciúma, Anderson Luiz Moreira Araújo, de 30 anos, vai responder por mais um homicídio. Ele confessou ter matado um detento no Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara. A vítima foi o presidiário Thallysson Matheus Araújo, de 21 anos, e companheiro de cela dele.

Thalysson seria membro do Primeiro Grupo Catarinense (PGC), facção criminosa que estaria ameaçando Araújo, já que, dentre as vítimas do triplo homicídio, uma delas era mãe de um faccionado ao PGC, que participou de um incêndio a ônibus no Bairro Jardim União, também em 2013. A informação inclusive está no processo do triplo assassinato, sendo que Araújo pediu transferência com medo de represália da facção. O caso chegou a ter reconstituição quando o autor confesso explicou os detalhes do crime triplo (foto).

Além da condenação do triplo assassinato, Araújo ainda foi condenado no ano passado pela Justiça de Içara a 13 anos de prisão por um assassinato em Balneário Rincão, na madrugada seguinte ao triplo assassinato.

Estes, além do mais recente no sistema prisional, não seriam os únicos crimes contra a vida atribuídos ao acusado. Em 2010, ele teve pena de nove anos de prisão confirmada em recurso pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina por um homicídio na forma consumada e outro na forma tentada, em Meleiro. Bêbado, atropelou uma menina de apenas sete anos e o tio dela, que andavam no acostamento e retornavam de um velório. A criança não resistiu.