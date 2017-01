Autor de agressão em fúria é morto em ação policial

Talise Freitas

Um rapaz de 19 anos, em fúria, morreu em uma ação policial na madrugada de sábado, em Timbé do Sul. Joelton Boeira Luiz, segundo a PM, teria partido para cima da guarnição, inclusive em posse de uma faca, ferindo um policial, depredando a viatura, sendo então alvejado na região do tórax por um dos militares. Os policiais se deslocaram para atender uma ocorrência de violência doméstica, tendo ele como autor.

O major Maike Adriano Valgas, comandante interino do 19º Batalhão da PM de Araranguá, informou que a ocorrência será alvo de apuração através de Inquérito Policial Militar e que as circunstâncias e desdobramentos não serão alvo de manifestação por parte do comando por enquanto.