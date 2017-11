Francine Ferreira

Em rondas pelo Bairro Santa Bárbara, uma guarnição da Polícia Militar de Criciúma se deparou com um automóvel VW Gol estacionado na Rua Osvaldo Roberto Maier. Em buscas no sistema, para conferência das placas, os policiais constataram que o veículo havia sido furtado meses atrás na região da Próspera. Após os procedimentos realizados no local, o carro foi encaminhado para ser devolvido ao proprietário.