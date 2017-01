"Atropelamento" de câmeras pode estar ligado a sequência de crimes

Talise Freitas

O "atropelamento" de duas câmeras no Bairro Nossa Senhora da Salete, em Criciúma, na madrugada de sexta-feira da semana passada, pode estar relacionado a pelo menos dois crimes registrados contra uma mesma loja no mesmo bairro durante essa semana. Um dos casos ocorreu na madrugada de segunda-feira, quando um carro foi utilizado por criminosos para arrombar a porta de vidro e a grade do local e furtar diversas roupas, acessórios além do dinheiro que estava no caixa.

Na madrugada dessa sexta-feira, uma ação mais audaciosa foi registrada. Um vigilante foi surpreendido por assaltantes quando estava dentro do carro. O trabalhador tentou fugir, quando, então, foram efetuados em torno de três disparos de arma de fogo. Em seguida, um dos criminosos ordenou que ele deitasse, agredindo-o com chutes e socos e gritando para que ele olhasse para o chão.

Outro assaltante conseguiu com chutes derrubar os tapumes, colocados devido o arrombamento anterior, invadir a loja e roubar diversas peças de roupa. O material roubado foi colocado, tanto no veículo do vigilante, como também na camionete na qual os criminosos estavam e fugiram em seguida, efetuando novos disparos. No local, uma guarnição da PM encontrou quatro estojos de munição nove milímetros, de uso restrito das Forças Armadas.