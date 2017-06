Assassinato no qual vítima foi parcialmente carbonizada pode ter relação com o tráfico

Talise Freitas

O corpo masculino encontrado parcialmente carbonizado na manhã de domingo, às margens de um matagal na localidade de Morro da Cruz, no Bairro Montevidéu, em Criciúma, foi identificado por meio das digitais na manhã de ontem, no Instituto Médico Legal (IML). Trata-se de Jeferson Pereira Florentina, de 24 anos, que morava no Bairro São Sebastião. O cadáver foi liberado para a irmã.

Segundo o coordenador da Divisão de Investigação Criminal (DIC), delegado André Milanese, a linha inicial de investigação indica que Jeferson possa ter sido assassinado por dívida no tráfico de drogas, já que era usuário. Milanese acredita que o crime tenha ocorrido por volta das 23h30min de sábado, no Bairro Santo André, sendo o cadáver desovado no Morro da Cruz.

"Já existem informações de autoria, mas nada concreto. Pedimos para a população de bem, que é a grande maioria, dos Bairros Santo André, São Sebastião, a região do Sapo, nos auxilie, colabore se souber de algo por meio dos nossos canais de denúncias, 181 ou 197, para esclarecer o quanto antes este grave homicídio. Estávamos comemorando 60 dias sem homicídios na cidade, que iria completar justamente no domingo", lembrou a autoridade policial.

Jeferson, que tinha uma passagem policial por roubo registrado contra uma farmácia, foi alvejado com três tiros na cabeça, tendo ainda o corpo parcialmente queimado com o uso de gasolina como inflamável, resultando em queimaduras superficiais.