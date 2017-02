Assaltos mobilizam a polícia

Talise Freitas

Três assaltos registrados na tarde de ontem mobilizaram a polícia em Criciúma. Um deles ocorreu em um posto de combustíveis, no Bairro Pinheirinho, de onde ao menos três criminosos fugiram com cerca de R$ 1,5 mil. Um rapaz foi trancado no banheiro, em casa, por três marginais, no Bairro Mina do Mato, em um assalto a residência. Eles fugiram levando pertences da vítima e da casa.

Já um assalto a mercearia, no fim da tarde, na região do Bairro Pinheirinho, resultou na prisão em flagrante de três envolvidos.