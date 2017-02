Assalto resulta em troca de tiros e prejuízo quase milionário

Talise Freitas

Um assalto audacioso resultou em susto e prejuízo na manhã de ontem, em Içara. Segundo informações da Guarnição Especial de Içara (Geic), por volta das 7h30min, cinco criminosos em um veículo Fiesta chegaram a uma fábrica de sorvete, no Bairro Poço 3, às margens da BR-101. Um deles desceu simulando que iria pedir informações ao vigia, porém com a intenção de cometer o crime.

O trabalhador suspeitou da atitude e ficou afastado. Em seguida, outros quatro criminosos armados desembarcaram do carro e anunciaram o assalto. O vigia se escondeu atrás de um contêiner e efetuou cinco disparos. Os assaltantes revidaram com mais sete tiros, mas ninguém se feriu. Após a troca de tiros, o grupo criminoso invadiu o local rendendo outro vigilante que ainda foi agredido com socos e chutes.

Eles levaram o cofre da empresa, que, segundo a PM, tinha em torno de R$ 40 mil em espécie e R$ 900 mil em cheques. Além disso, roubaram ainda as armas dos vigilantes, um revólver calibre 38 e uma pistola 765. A pistola estava dentro da guarita. Na fuga, o grupo abandonou o Fiesta, com placas de Cachoeirinha (RS), sem registro de furto ou roubo, e ainda colocou fogo no veículo já no Bairro Campo Mãe Luzia, na divisa com Araranguá. Eles fugiram em outro carro que não foi identificado. Pelo modo de ação, a suspeita da polícia é de que a quadrilha agiu munida de informações privilegiadas.