Assaltantes roubam farmácia e são presos minutos depois

Lucas Renan Domingos

Por volta das 20h30min de ontem a Polícia Militar (PM) de Criciúma foi acionada para atender uma ocorrência de roubo em uma farmácia no Bairro Operária Nova. Dois assaltantes, de 19 e 23 anos, chegaram no local com dois capacetes nas mãos, entraram na farmácia e anunciaram o assalto. Logo depois eles fugiram em um veículo GM Corsa.

Em rondas, a guarnição avistou o veículo próximo a um posto de combustíveis na Avenida Centenário. Os policiais seguiram o carro e abordaram os criminosos em frente ao Hemosc. Dentro do veículo a PM encontrou uma faca, dois capacetes, um simulacro (réplica de arma de fogo) e R$ 274,00 em espécie, valor que havia sido roubado da farmácia.

Diante dos fatos, os dois assaltantes receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia de flagrantes.