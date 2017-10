Assaltantes rendem vigilante e roubam cerâmica em Forquilhinha

Lucas Renan Domingos

Cinco criminosos realizam um assalto na madrugada desta sexta-feira em uma cerâmica do Bairro Saturno, em Forquilhinha. De acordo com a Polícia Militar (PM) do município, eles renderam e amarraram o vigilante antes de realizar o roubo.

Os assaltantes levaram pertences do vigilante e da empresa, mas até o momento não é possível calcular o valor do levado pelos criminosos. A PM ainda continua em busca dos autores.

Em breve mais informações.