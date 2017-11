Assaltantes rendem homem e roubam carro de empresa de gás

Lucas Renan Domingos

Três assaltantes renderam um funcionário e roubaram o carro de uma empresa de gás de cozinha na tarde de ontem, na Zona Sul de Balneário Rincão. O colaborador estava entregando botijões de gás quando foi abordado por dois criminosos, que estavam em uma moto. Ao encostar o veículo, ele foi rendido por um outro homem armado com revólver, conduzido até a plataforma norte e amarrado.

A guarnição da Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência e, enquanto se encaminhava para o local, encontrou o veículo, que foi encontrado através do rastreador da empresa, já em posse do funcionário e do proprietário da empresa. À PM o colaborador não soube identificar para qual destino os criminosos fugiram. A guarnição realizou rondas, mas ninguém foi encontrado.