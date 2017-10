Assaltantes rendem família e roubam carro e objetos

Lucas Renan Domingos

Três homens armados renderam uma família para realizar um assalto a uma residência no Bairro São João, em Tubarão. O fato ocorreu na madrugada desta quinta-feira. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência, mas ninguém foi preso.

De acordo com a PM, as vítimas estavam chegando em casa por volta das 00h30min quando foram abordadas pelos criminosos no portão da casa. Os assaltantes obrigaram a família a entrar na residência e trancaram todos em um quarto, onde ficaram até a chegada dos policiais.

Os autores portavam armas, usavam uma toca para esconder o rosto e estavam de roupas escuras. Logo após o assalto, eles fugiram do local levando um veículo Kia Sportage, uma quantia em dinheiro, cheques e objetos da casa. Diante dos fatos a guarnição acionou a Polícia Civil.