Assaltantes interceptam caminhão, trancam vítimas e roubam cofre

Talise Freitas

Três criminosos, um em posse de um revólver e outro com um pé de cabra, interceptaram um caminhão de alimentos no início da noite de ontem, no Bairro Demboski, em Criciúma.

O motorista e o ajudante foram obrigados a seguir para uma via secundária, onde houve o roubo de um cofre, com a quantia de R$ 20 mil em espécie e em cheques, o qual os assaltantes exigiam desde o início da abordagem, mostrando conhecimento do valor existente. A carteira de uma das vítimas também foi roubada.

Antes de fugir do local com um veículo barulhento, o trio, que ainda estava com um rádio comunicador copiando a frequência da PM, trancou os funcionários no baú do veículo.