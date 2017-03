Assaltantes de pesque-pague são presos

Talise Freitas

Dois assaltantes, de 19 e 25 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Militar após roubarem um pesque-pague, na localidade de Morro Comprido, em Forquilhinha, na manhã de ontem. Na ação, uma idosa de 66 anos foi rendida pela dupla e por um terceiro comparsa que não foi encontrado, e ainda trancada no banheiro. Eles fugiram do local com uma Saveiro, cerca de R$ 1 mil e uma espingarda, porém na fuga o veículo roubado capotou em uma granja de arroz.

Quando a PM chegou, populares indicaram o caminho para onde eles fugiram. A dupla foi encontrada do outro lado da granja de arroz, deitada, escondida na plantação. Os policiais recuperaram o dinheiro levado no crime, o carro e a espingarda.

Além de militares da região e do Canil da corporação, o Serviço Aeropolicial (Saer) também deu apoio nas buscas.