Assaltante morre após confronto com a polícia

Um assaltante morreu em confronto com a Polícia Militar enquanto fugia de um roubo cometido recentemente contra uma lotérica em Maracajá, no início da noite de ontem, no Bairro Verdinho, em Criciúma. Ele agiu com dois comparsas, sendo que um conseguiu fugir e outro foi preso em flagrante.

Os criminosos foram interceptados por guarnições criciumenses que já realizavam um cerco e atiraram contra os militares, que revidaram. Nenhum policial ficou ferido.

O assaltante chegou a ser socorrido, mas morreu em seguida. Eles estavam em um Palio roubado de uma das funcionárias rendidas no estabelecimento no município vizinho.

Os criminosos também conseguiram roubar dinheiro da lotérica, que foi apreendido, assim como a arma de fogo usada para intimidar as vítimas, o Palio roubado e outro veículo usado para chegar ao local do crime.