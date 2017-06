Armas de fabricação artesanal são apreendidas em Nova Veneza

Talise Freitas

Duas armas de fogo de fabricação artesanal foram apreendidas na tarde de ontem, no Distrito de Caravaggio, em Nova Veneza. A apreensão ocorreu no momento em que a Polícia Militar se preparava para iniciar uma operação de trânsito na Rodovia José Spillere.

O condutor de um Gol desviou o trajeto, entrando em uma via adjacente, no momento em que notou a presença policial.

Houve perseguição, sendo o veículo abordado em seguida. No interior do carro, os militares encontraram as duas armas de fogo fabricadas manualmente, de calibre 22, além de dez cartuchos. O proprietário do veículo, um jovem de 20 anos, assumiu a posse do material encontrado e foi encaminhado à Polícia Civil.