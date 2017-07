Araranguá registra mais um homicídio no fim de semana

Francine Ferreira

A Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Araranguá segue investigando mais um homicídio registrado no município, desta vez na noite do último sábado, no Bairro Sanga da Areia. Pedro Henrique Freire de Souza, de 28 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo na região no tórax, no pátio de sua residência.

Segundo familiares, o homem foi alvejado por indivíduos em uma motocicleta, que fugiram depois de efetuarem os disparos. A Polícia Militar foi acionada, assim como o Instituto Geral de Perícias e o Instituto Médico Legal. “Policiais da DIC também foram até o local e colheram provas e testemunhas. As investigações seguem para apurar a autoria do crime”, ressalta o delegado, Lucas Fernandes da Rosa.