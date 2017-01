Após sequência de crimes em Morro da Fumaça, assaltantes agem no RS

Talise Freitas

Três criminosos que cometeram um furto de veículo seguido de dois assaltos na tarde de sexta-feira, em Morro da Fumaça, foram localizados em Porto Alegre (RS) na tarde de sábado, após tentarem sair de um supermercado com um carrinho repleto de leite em pó especial, avaliado em R$ 2,5 mil. Conforme informações da jornalista Vanessa Kannenberg, do grupo Zero Hora, na fuga houve perseguição e troca de tiros com a Brigada Militar (BM). Raphael Gusmão, de 24 anos, foi baleado em confronto e encaminhado ao hospital. Já Jackson Machado, de 18 anos, foi preso em flagrante e confessou ser de Santa Catarina, porém o terceiro conseguiu fugir. A BM apreendeu uma pistola 380 e uma réplica de arma de fogo.

Para cometer o crime na capital gaúcha, eles usaram o veículo Golf, roubado de uma lavação de veículos em Morro da Fumaça, e bateram ainda o carro em uma árvore na tentativa de fuga. Na ação criminosa na região, uma Captiva também foi levada. Os carros pertenciam a clientes do estabelecimento do Bairro Barracão. Antes, eles furtaram um veículo Corsa e assaltaram uma loja de roupas na área central do município fumacense.