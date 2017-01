Após primeiro assalto, dupla retorna e rouba malote

Talise Freitas

Por duas vezes, ontem, um posto de combustíveis foi alvo de criminosos, no Bairro Santa Luzia, em Criciúma. Após, pela manhã, dois assaltantes roubarem a loja de conveniências levando em torno de R$ 100, possivelmente os mesmos criminosos retornaram no início da tarde. A dupla armada, um deles ainda em posse de um martelo, rendeu a funcionária, de 36 anos, no momento em que ela se dirigia a uma agência bancária para depositar um malote.

Com o martelo, um deles quebrou o vidro do carro da vítima. Os assaltantes fugiram em uma moto com o montante de R$ 16 mil. Apesar da mobilização da Polícia Militar, nenhum suspeito foi detido. A polícia acredita que a ação tenha ocorrido por informações privilegiadas.