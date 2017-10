Após morte por atropelamento, passarela subterrânea é cogitada

Francine Ferreira

A morte de uma idosa de 78 anos atropelada por um ônibus amarelinho na última quarta-feira, na Avenida Centenário, reacendeu o debate a respeito do perigo oferecido pela via e a consequente construção de uma passarela de pedestres para resolver o problema. A ideia debatida é que a estrutura vá da rodoviária até o outro lado da avenida, próximo à Defensoria Pública da União (DPU).

A pedagoga Scheila Francisco, de 29 anos, precisou atravessar a via na tarde de ontem e reconheceu que é perigoso efetuar a travessia. “Principalmente em horários de pico e também porque os carros, na maioria das vezes, não respeitam as pessoas que estão na rua. Sobre a faixa de pedestres, ficam muito longe uma da outra, o que torna difícil ir até elas com o dia a dia corrido que temos. Os idosos são os que mais sofrem”, opina.

Conforme a secretária de Infraestrutura de Criciúma, Kátia Smielevski, existe um estudo para construção de uma passarela subterrânea ao invés das habituais aéreas. “Há pelo menos dois meses tenho conversado com o prefeito Clésio Salvaro a respeito desse caso. E não falo isso apenas porque aconteceu essa tragédia, mas sim porque realmente estamos tratando do assunto. Desde o lançamento do programa Avançar Cidades, do Governo Federal, estamos avaliando os projetos de mobilidade urbana a serem solicitados. Uma das obras é justamente essa passarela subterrânea que vai ligar a rodoviária à rua do outro lado da Avenida Centenário, que vai em direção ao Lapagesse”, explica.

Para a agente de serviços gerais Lenise Maria da Costa Conha, de 35 anos, que também passou pelo local ontem, se a estrutura fosse construída, iria tornar o trânsito do local muito mais seguro. “Moro em Forquilhinha, mas sempre venho a Criciúma para resolver minhas coisas e, por isso, estou sempre precisando atravessar a Centenário nesse ponto para ir à Praça Nereu Ramos. É preciso ter muito cuidado, porque há carros passando a toda hora. Com certeza, se houvesse uma passarela para utilizarmos, seria muito melhor”, completa.

A secretária garante que a solicitação está nos planos e debates da Administração Municipal e que a busca atual é por recursos para viabilizar a obra. “Temos um layout da ideia, mas ainda faltam o projeto estrutural e os estudos de sondagem, por conta das interferências de água e canalização de esgoto. Não há como estimar uma data, mas estamos trabalhando para habilitar o município a receber as verbas desse programa Avançar Cidades”, garante Kátia.

Mais atenção de pedestres e motoristas

Depois do atropelamento que resultou em morte, a Polícia Militar de Criciúma reforçou o alerta, tanto para pedestres quanto para motoristas, por conta do movimento e tráfego intenso na Avenida Centenário e suas margens. “É uma avenida arterial, que corta a cidade e tem um limite de velocidade de 70 quilômetros por hora na maioria do trecho. Normalmente, pela quantidade elevada de radares que há na via, os condutores costumam manter o limite de velocidade, que está dentro de um padrão aceitável. Ainda assim, o motorista precisa sempre ter o domínio do seu veículo. Por isso, em condições adversas, como em movimento intenso ou mudanças climáticas, orientamos que todos tenham cuidados extras e que, consequentemente, reduzam a velocidade”, argumenta o comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Criciúma, capitão Rafael Mateus.

Em relação aos pedestres, a orientação da PM é que sempre procurem a faixa para atravessar as ruas com mais segurança. “Notadamente em caso de idosos, pedimos que o cuidado seja redobrado, em especial onde há faixa exclusiva para ônibus. Estamos na Década Mundial de Prevenção a Acidentes e uma das maiores preocupações é com quem está andando a pé”, finaliza o capitão Mateus.