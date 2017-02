Após intensas buscas, PM prende assaltante que baleou vigilante

Talise Freitas

Após um cerco montado na Rua Antônio De Luca, no Bairro Pio Corrêa, em Criciúma, e arredores, a Polícia Militar prendeu em flagrante o criminoso que roubou uma residência no local e alvejou o vigilante de uma empresa de segurança privada. Cassiano Pacheco Inácio, de 20 anos, foi encontrado escondido em meio a coqueiros, na rua dos fundos. Conforme os militares envolvidos na ocorrência, ele não tinha passagens policiais, é natural de Praia Grande, mas estava morando em Içara. Ele chegou a dizer que nunca cometeu nenhum crime e que ontem "resolveu fazer".

Por volta das 20h30min, segundo um dos vigias que atuam no bairro, um dos moradores encontrou um facão na sala assim que chegou e deixou já em seguida a residência à procura de ajuda. Não havia ninguém no local. Tantos os vigilantes locais como o da empresa foram mobilizados e havia suspeitas de que o ladrão já teria deixado o local, mas, no pátio da casa, o vigia acabou sendo surpreendido pelo assaltante, que o alvejou na região do abdômen. A arma usada tinha recém sido roubada da residência.

Arma e joias

apreendidas

A vítima foi encaminhada pelo colega de trabalho ao Hospital São João Batista e passou por cirurgia. Um cerco foi montado com apoio das guarnições do Canil, Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) e Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) e, após mais de uma hora de intensas buscas nas redondezas, o criminoso, enfim, foi encontrado.

Em seguida, ele levou os policiais até onde havia escondido a arma roubada e algumas joias, que estavam debaixo de uma pedra. O rapaz, que até não tinha passagens policiais, poderá ser indiciado por latrocínio tentado.