Após denúncias, PM apreende veículos clonados, arma, droga e objetos suspeitos

Talise Freitas

Em abordagem a uma residência no Bairro Montevidéu, em Criciúma, após denúncias, a guarnição Pós Crime da Polícia Militar apreendeu dois veículos furtados e clonados, maconha, arma, pássaros silvestres e objetos provavelmente furtados ou roubados.

O casal que mora no local é suspeito de cometer furtos a residências na região. Somente a mulher foi encontrada na casa e encaminhada à delegacia. O homem, segundo a PM, fugiu pelos fundos.

Assim que chegaram à residência, os policiais visualizaram um Vectra e um Honda City, ambos com placas de Criciúma, no pátio. Em consulta aos veículos, os militares constataram serem furtados do Rio Grande do Sul (RS) e adulterados. Já na casa foram encontrados diversos produtos eletrônicos de origem duvidosa, roupas com etiquetas, uma arma de fogo artesanal calibre 22, quatro pássaros silvestres e aproximadamente 50 gramas de maconha.

Indagada e após contradições, a mulher alegou que todo material pertencia a uma pessoa que havia deixado na casa e que ela não a conhecia. Ela também não quis dizer o nome do marido, mas acabou revelando a identidade na delegacia. O homem está com mandado de prisão ativo pelo crime de roubo.