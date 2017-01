Apesar da normalidade, sistema prisional local intensifica o alerta

Talise Freitas

Apesar de ter sido considerada uma ação pontual, o início de rebelião com incêndio registrado na tarde de ontem no Presídio Regional de Lages, na serra, intensificou o alerta no sistema prisional catarinense, apesar de não haver reféns, fugas ou mortes. Os próprios detentos alegaram superlotação - versão contestada. Dez ficaram feridos, a maioria por ter inalado fumaça. O secretário-adjunto da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC), Leandro Lima, informou que, de uma escala de alerta de 1 a 5, Santa Catarina está em grau 3.

Em Criciúma, conforme os administradores das unidades prisionais, como também o juiz substituto da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma e corregedor do sistema, Marciano Donato, a situação está dentro da normalidade.

A Penitenciária Sul e o Presídio Santa Augusta, que passou por uma reforma geral, são considerados unidades modelo e recebem inclusive detentos que participaram de movimentos contrários de outras unidades do estado para medida disciplinar. "Até então, está tudo normal", resumiu a diretora da Penitenciária Sul, Maira de Aguiar Montegutti. De acordo com o gerente do Presídio Santa Augusta, Felipe Alves Goulart, não foi detectado ainda nenhum indício de movimentação.

"Estamos dentro do alerta analisado pelo secretário-adjunto da SJC em nível de estado. Os presos seguem tendo seus direitos garantidos e não há nenhuma movimentação identificada de subversão à ordem, intolerância ou algo semelhante", avalia. Para ele, o que ocorreu na unidade prisional serrana trata-se de uma ação pontual, que não teria ligação com facções criminosas e que foi rapidamente controlada, apesar de ser um presídio mais antigo. A avaliação dos administradores do sistema prisional local é a mesma do juiz substituto da Vara de Execuções Penais e consequentemente corregedor das unidades carcerárias.

"Não estamos imunes"

diz magistrado

"Evidentemente que todos nós, tanto do Judiciário como do sistema prisional, constantemente estamos em estado de alerta, mas não há nenhuma evidência no momento de que possa ocorrer rebelião, atentado, ou algo do tipo. Porém também não está descartado que ocorra e não estamos imunes a qualquer tipo de contratempo. Antes dos acontecimentos no Norte do país, medidas preventivas, como varreduras, foram realizadas. Há um monitoramento constante sempre. Aliás, o que agora está sendo feito lá em cima (Norte do país) já é uma realidade aqui", afirma.

O magistrado considera eficaz o trabalho realizado dentro das unidades e reforça que os processos envolvendo os detentos são analisados de forma célere, em no máximo uma semana, como pedidos de remissão, progressão de regime e saída temporária, por exemplo. "Isso quando o pedido não é analisado no mesmo dia. Graças ao sistema de processo 100% digital, o que provavelmente facilita não ter nenhuma reclamação nesse sentido. Claro que pode ter quanto ao conteúdo da decisão, mas não em relação à morosidade, que não ocorre", acredita, citando a agilidade também do Ministério Público e da Defensoria.

Em relação à presença de detentos de facções rivais, o que é o estopim da crise carcerária no Norte do país, o magistrado reforça que aqueles que são identificados ficam separados. "E há certa dificuldade no sentido de que alguns não se intitulam como sendo de facção. Aqueles que são identificados são separados sendo dada a devida atenção", explica. "O contato é feito constante com os administradores, principalmente em tudo que possa afetar a segurança, e não há nada de anormal, porém o alerta é maior", frisa.

O tumulto em Lages não foi a única ocorrência recente contabilizada no sistema prisional catarinense. No fim de semana, duas mortes foram registradas em unidades carcerárias. O detento Hélio Fernandes, de 29 anos, natural de Turvo, foi assassinado na tarde de sábado, na Penitenciária Industrial de Blumenau. Outro detento confessou o homicídio, alegando "rixa" antiga, já da "rua", e que estava sendo ameaçado por ele.

Em novembro, um detento faccionado ao Primeiro Grupo Catarinense (PGC) foi assassinado na mesma unidade, inclusive na cela onde estava o turvense, sendo que outro preso assumiu o crime. Na mesma semana, um tumulto foi registrado na Penitenciária Industrial, resultando na transferência de sete detentos, sendo que cinco deles vieram para o Presídio Santa Augusta, em Criciúma, cumprir medida disciplinar.

No Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, um preso que também era faccionado ao PGC foi morto no sábado. Um colega de cela, que seria da mesma organização criminosa, assumiu o crime. Ao contrário do registrado no Norte no país, não é raro um detento conflitar o outro da mesma facção, seja por deslealdade, dívida e até mesmo para ocupar o poder de liderança pertencente ao outro.

Criciúma é o único município a ter RDD e serve como modelo

Em agosto do ano passado, um caso do tipo foi registrado no Presídio Santa Augusta. Dois detentos do PGC tentaram assassinar outro recluso, com posição de liderança, no pátio, durante o banho de sol, asfixiando-o com uma toalha, para poder assumir posição de comando. A dupla, aliás, cumpre Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). O RDD é de exclusividade, por enquanto, de Criciúma.

A vítima é Julio David Rabelo Lopes, de 45 anos, condenado a 18 anos de prisão por tráfico, associação ao tráfico de drogas e organização criminosa, que tinha o Quartel General (QG) no Residencial Carmel, no Bairro Cidade Mineira Velha, em Criciúma. Os autos processuais, inclusive, confirmaram que ele seria, ou ainda é, um dos cinco mais importantes membros do PGC no estado.

Na inauguração do Serviço Aeropolicial (Saer) na cidade, o secretário de Estado da Segurança Pública, César Grubba, indagado sobre qual é o maior desafio na pasta, respondeu: "O processo de desarticulação das organizações criminosas. O PGC e o PCC entrarem em conflito, o que acaba se formando uma guerra por disputa no território no tráfico de drogas, elevando os índices de violência. É um trabalho em conjunto e de inteligência", disse.

Visita de

comitivas

Em agosto, comitivas formadas por autoridades do Ceará, Rondônia e do Distrito Federal estiveram visitando a Penitenciária Sul e ficaram impressionadas com a estrutura, segurança, organização e atividades laborais, como o estudo e o trabalho no cárcere. Destacaram também a capacitação do efetivo para enfretamento de crise. Agentes penitenciários de Santa Catarina, incluindo de Criciúma, foram deslocados no ano passado para uma força-tarefa para conter rebeliões no Nordeste.

De investimento local a ser concluído, destaque para a construção da Penitenciária Feminina, a primeira do estado, ao lado da Penitenciária Sul.

Episódio

Nesta semana, familiares de detentos da Penitenciária Sul, que seriam faccionados, estariam organizando uma manifestação em frente à unidade. A motivação seria porque uma visitante, que já teria se envolvido em outras confusões, se recusou a passar por revista íntima, incitando outras a protestarem.