Alunos soldados da Policia Militar participam de exercício de adestramento

Os alunos-soldados do 5º Batalhão de Polícia Militar, em Tubarão, participaram do Exercício de Adestramento Policial Militar (Exapom), realizado no município de Pedras Grandes nos dias 19 e 20 deste mês.

Os alunos foram observados e avaliados quanto ao desempenho intelectual, emocional e físico em situações de execução e comando, sob condições adversas como: cansaço físico, intempéries, frio, umidade, pouca alimentação, sono, tensão emocional, condições do terreno e desconforto, sendo desenvolvido em ambiente de mata e terreno rural.

Armados com fuzil e equipados com mochila e diversos instrumentos para auxílio durante o exercício, o exercício teve inicio com uma marcha de 17 quilômetros até o local onde foram realizadas as atividades.

O curso de formação dos mais de 900 alunos em todo estado tem previsão de termino e formatura para primeira quinzena de dezembro, sendo empregados no trabalho ostensivo ainda este ano.