Alcoolizado, Idoso ameaça esposa no Cristo Redentor

Francine Ferreira

A Polícia Militar de Criciúma foi acionada, na noite do último sábado, para atender uma ocorrência de violência doméstica no Bairro Cristo Redentor. Chegando ao local da denúncia, os policiais confirmaram que um idoso, de 67 anos, havia ameaçado sua esposa, de 56 anos. Ela estava chorando e nervosa, enquanto o acusado de ameaçá-la apresentava hálito alcoólico e admitiu ter ingerido bebidas no mesmo dia. Diante dos fatos, ambos foram encaminhados à Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) de Criciúma.