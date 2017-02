Agressor tenta se esconder da polícia debaixo da cama

Talise Freitas

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante por violência doméstica pela Polícia Militar na manhã de ontem, no Bairro Vila São Jorge, em Siderópolis. Ele tentou se esconder debaixo da cama do quarto da filha, enrolado em um cobertor, mas foi descoberto pelos policiais. Na noite seguinte, ele havia agredido a esposa e a filha. A mulher estava com uma lesão grave no rosto, além de machucados nos braços.

A vítima chegou a acionar a PM, mas, quando a guarnição chegou ao local, o marido tinha fugido, se escondendo em um matagal. Porém, na manhã de ontem, a PM foi novamente acionada, pois o agressor havia voltado à residência quebrando ainda os móveis. Os policiais verificaram ainda que a porta da frente estava arrombada e a casa toda desarrumada.