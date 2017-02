Agentes da ASTC iniciam capacitação na Polícia Militar

Talise Freitas

Começou ontem, na sede do 9º Batalhão de Polícia Militar de Criciúma, o curso de capacitação para os agentes de fiscalização da Autarquia de Segurança, Trânsito e Transportes (ASTC), com atuação no trânsito. São 47 profissionais ministrados por policiais militares e também pelo Corpo de Bombeiros. Eles atuavam na extinta Guarda Municipal, como também eram agentes de trânsito, já com noção do conteúdo. O prefeito, Clésio Salvaro, e o tenente-coronel Evandro de Andrade Fraga, comandante do 9º Batalhão, estiveram presentes para dar as boas-vindas.

No curso, além de noções de primeiros-socorros e atendimento na Central Regional de Emergências, eles serão orientados a confeccionar boletins de ocorrência em acidentes de trânsito, coordenar o fluxo de veículos em locais com tráfego intenso, além de orientar e educar os motoristas, melhorando o sistema de transporte como um todo na cidade, como também desafogando em parte o trabalho da PM, que estará mais livre para atuação no policiamento ostensivo. O curso encerra na próxima segunda-feira.