Advogado é solto após pagamento de fiança

Talise Freitas

O advogado Felipe Crispim, de 42 anos, preso pela Polícia Militar no Bairro União, em Cocal do Sul, no fim da tarde de domingo, após dispensar um revólver calibre 38 pela janela de uma camionete Duster, em fuga, foi liberado na madrugada de ontem após pagamento de fiança arbitrada em R$ 3 mil. Ele foi autuado em flagrante, mas devido o valor estipulado o qual foi quitado, irá responder em liberdade.

O motorista do veículo, com placas de Florianópolis, Alexandre Motta Machado, de 40 anos, também foi liberado. Com ele foi encontrada maconha e cocaína em pequena quantidade, caracterizada para consumo próprio.

O acompanhamento deu início ainda no Bairro Demboski, em Criciúma, após monitoramento dos policiais militares da Agência de Inteligência (P2). A dupla foi detida após o veículo capotar.