Advogado é preso em Cocal do Sul após tentar fugir e dispensar drogas e arma

Talise Freitas

O advogado Felipe Crispim, de 42 anos, condutor de uma camioneta Duster, com placas de Florianópolis, e o caroneiro do veículo, identificado como Alexandre Motta Machado, de 40 anos, foram presos após fugir de uma abordagem policial e capotar o veículo no fim da tarde de ontem, em Cocal do Sul.

A Agência de Inteligência (P2) da PM iniciou o acompanhamento veicular ainda no Bairro Demboski, em Criciúma. Segundo a PM, na fuga o condutor dispensou drogas e um revólver calibre 38.

Eles foram encaminhados à delegacia de Urussanga.