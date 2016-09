Adolescentes envolvidos em assalto em Nova Veneza aguardam vaga na cela da DIC

Talise Freitas

Os dois adolescentes, de 16 e 17 anos, apreendidos em flagrante pela Polícia Militar após uma tentativa de latrocínio ocorrida em um caixa rápido da Caixa Econômica Federal, em uma galeria na Avenida José Ronchi, no Distrito de Caravaggio, em Nova Veneza, no fim da manhã desse sábado, aguardam vaga no sistema socioeducativo na cela da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Criciúma. Caso não haja duas vagas disponíveis no prazo de cinco dias a contar da apreensão, os menores serão liberados, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Um rapaz de 18 anos, que também participou do crime, já está recolhido no Presídio Santa Augusta. Na ação, uma funcionária do estabelecimento, de 25 anos, foi alvejada com um tiro na perna, de raspão. Outro funcionário, de 19 anos, que estava no local, também foi agredido com soco. O que chamou atenção da polícia é que a funcionária que foi baleada era chamada pelo nome.

Para fugir do local eles roubaram o veículo Pajero, de propriedade da mu-lher, que estava estacionado na frente da galeria do posto de atendimento, onde o terceiro envolvido aguardava os dois comparsas que atuaram diretamente no roubo. Eles tentaram fugir em direção a Criciúma, porém foram acompanhados pela guarnição de Nova Veneza, perdendo o controle do carro roubado e batendo o veículo contra um barranco. Eles abandonaram a Pajero e tentaram fugir por um matagal na região do Bairro Vila Macarini, no Rio Maina, em Criciúma, mobilizando diversas viaturas. Durante a fuga, um deles ainda efetuou um tiro contra um morador que estava no caminho.

Conforme a PM, houve troca de tiros entre os assaltantes e as guarnições e, após aproximadamente 30 minutos de buscas, com o apoio do canil e de um policial militar que mora nas proximidades e estava de folga, eles foram loca-lizados em meio à mata. No caminho percorrido pelo trio, os policiais encontraram duas bolsas, uma contendo várias moedas e outra com um celular e três envelopes com cerca de R$ 7,7 mil em espécie. A arma usada no crime não foi localizada. Conforme a PM, todos os envolvidos já possuem passagens policiais. O adulto, por tráfico de drogas e até por homicídio, e os menores, por tráfico de drogas e roubo.