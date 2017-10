Adolescentes confessam autoria de homicídio do fim de semana

Francine Ferreira

Poucos dias depois de Yuri Bruno Miranda ser assassinado com mais de dez tiros, por dois indivíduos em uma motocicleta, em frente a um bar no Bairro São Luiz, no último fim de semana, a Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Criciúma conseguiu esclarecer a situação. Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, moradores do Bairro Paraíso, confessaram a autoria do crime.

Segundo o delegado da Divisão de Homicídios da DIC, André Milanese, o de 16 anos pilotou a motocicleta enquanto o de 17 atirou contra a vítima, tendo efetuado 15 disparos de pistola calibre 9 milímetros. “Confirmaram que ambos mataram Yuri pelo fato de ele ter furtado maconha, crack e cocaína que pertencia a eles”, completa.

Os adolescentes ainda afirmaram que a arma do crime foi jogada fora durante a fuga. De acordo com a autoridade policial, o menor de 17 anos possui dez passagens policiais pelas práticas de tráfico de drogas, porte de arma, furto e receptação; e o de 16 anos tem registradas outras quatro passagens, por tráfico de drogas, porte de arma de fogo e receptação. “O inquérito policial instaurado será remetido à Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) para a devida apuração do ato infracional análogo ao crime de homicídio, praticado pelos dois adolescentes”, finaliza Milanese.