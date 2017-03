Adolescente pode ter sido assassinada por envolvimento no tráfico

Talise Freitas

De passional para envolvimento na criminalidade. A Polícia Civil de Forquilhinha já atua com uma nova linha de investigação acerca do assassinato da adolescente Thais Laureano Pedro, de 17 anos. A garota foi executada com cinco tiros, sendo que dois acertaram a região do peito, em casa, no Bairro Cidade Alta, na noite de quarta-feira. Outra moradora, uma mulher de 51 anos, foi atingida na região lombar e, até o fechamento desta edição, seguia internada no Hospital São José, mas fora de perigo.

Segundo o delegado da comarca, Eduardo de Mendonça, a motivação passional já foi descartada. "Apesar de ela ter saído recentemente de casa e se mudado para a residência onde ocorreu o crime, foi apurado que o então companheiro não tem nenhum envolvimento. Ele tem um álibe, inclusive. Além disso, ele não foi reconhecido pelas testemunhas que estavam na residência. Uma delas foi enfática em ressaltar que, mesmo o criminoso estando encapuzado, não tem nada a ver com o rapaz com quem a vítima tinha um relacionamento", explica a autoridade policial.

As diligências agora se concentram no passado da vítima, usuária de drogas e que teve envolvimento no tráfico.

"Um possível acerto de contas, dívidas ou até envolvimento no crime organizado. Ela teve um passado meio desvirtuado e a investigação dele agora é o nosso foco", aponta o delegado.

Mendonça ressalta que o alvo era realmente a adolescente, apesar de a outra moradora ter sido também alvejada, provavelmente somente como uma forma de ameaça. "Foi usado um revólver calibre 38 e, de seis munições, cinco foram para ela", constata. A investigação também esbarra na chamada lei do silêncio, realidade típica nos bairros de maior vulnerabilidade, e o Cidade Alta não é diferente.