Adolescente morre em acidente ao fugir da PM

Talise Freitas

Um adolescente de 17 anos, que conduzia uma motocicleta, morreu no fim da tarde de ontem. O acidente foi registrado no Distrito de Guatá, em Lauro Müller, e, segundo a Polícia Militar, o garoto fugiu assim que viu a guarnição, colidindo em seguida em um Fox ao atravessar uma via preferencial.

Os policiais, que estavam no local para verificar o furto de um celular, evitaram acompanhar o veículo em fuga por estarem nas proximidades de uma escola, no horário de saída dos alunos.

O adolescente chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu no hospital. Já o condutor do Fox foi levado ao Hospital São José, em Criciúma, pois apresentava lesões na coluna.