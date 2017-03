Adolescente é assassinado a tiros e motivação pode ser vingança

Talise Freitas

Wélisson Damázio Pinto, de 17 anos, foi assassinado a tiros na tarde de sábado, na Rua Cecília Meirelles, no Bairro Vila Progresso, em Criciúma. Segundo a Polícia Militar, a vítima, que tinha 23 passagens policiais, dentre elas, por tráfico de drogas e tentativas de homicídio, estava com duas perfurações no pescoço e uma no queixo. Ninguém soube repassar como teria ocorrido o crime, tampouco alguma informação que pudesse levar à autoria. Não está descartado que a motivação possa ser vingança.

Na semana passada, Wélisson, que era morador do Balneário Rincão, e mais dois adolescentes foram até a delegacia do balneário confessar a autoria do assassinato de um garoto de 16 anos, na madrugada de 18 de fevereiro, durante uma festa na orla na localidade de Torneiro. A vítima do homicídio no Rincão teria se relacionado com uma ex-namorada de um traficante, envolvido em facção criminosa, que teria sido o mandante do crime.

O rapaz espancado até a morte na festa também tinha passagens policiais e colegas dele já teriam jurado de morte os autores do crime, anunciando vingança. Este foi o quarto homicídio registrado neste ano em Criciúma e o nono da Região Carbonífera. O Balneário Rincão contabiliza dois casos, Forquilhinha também dois e Cocal do Sul um.